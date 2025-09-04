Celina Alanya de la O, madre de seis hijos, fue encontrada sin vida en las aguas del río Mantaro, en el distrito de Huancán. La mujer había desaparecido la noche del 2 de septiembre.

El fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres, informó que la necropsia determinó como causa de muerte el ahogamiento por sumersión, sin signos de violencia. Según las pesquisas, Celina habría atravesado un cuadro de depresión tras problemas personales con su expareja, lo que la habría llevado a tomar la fatal decisión.

La víctima deja en la orfandad a seis hijos de entre 4 y 20 años, quienes lloran su pérdida. Entre lágrimas, su madre reconoció el cuerpo y relató que Celina trabajaba en distintos oficios para sostener a su familia, luego de haber sido abandonada por su pareja. Serenos de Huancán y la Policía trasladaron el cuerpo a la morgue de Hualhuas.