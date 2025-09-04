Un joven de 20 años identificado como Ángel Ñaupari quedó gravemente herido tras ser atacado con un ladrillo en medio de una gresca ocurrida alrededor de la 1:40 de la madrugada, en la intersección del Jr. Ayacucho con Jr. Libertad, pleno centro de Huancayo.

Serenazgo acudió de inmediato al lugar tras recibir la alerta y encontró al muchacho tendido en la vía pública con sangrado visible, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión.

De acuerdo con testigos, la pelea se habría originado entre tres jóvenes en aparente estado de ebriedad. Comerciantes de la zona señalaron que dos de ellos huyeron tras la agresión, pero fueron ubicados por agentes de Serenazgo. Se trata de los hermanos Esteban Céspedes Grimaldo (26), con lesiones por objeto punzocortante, y Fabricio Vilca Huamán Grimaldo (20), quienes fueron reconocidos por testigos como presuntos atacantes de Ñaupari.

El estado de salud del joven agredido es delicado, pues ingresó inconsciente al hospital. Los tres involucrados quedaron a disposición de la Policía en la Comisaría Central, donde se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.