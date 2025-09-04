Una camioneta 4x4 cayó a un abismo de más de 500 metros en el sector Boca Sonaro, distrito de Pangoa, dejando una persona fallecida, un herido de gravedad y cuatro lesionados leves.

La víctima fue identificada como Gilverta Rivera Vilchez, natural de San Antonio (Unión Progreso, La Mar, Ayacucho), quien murió de manera instantánea tras la volcadura. Según reportes preliminares, el vehículo trasladaba a más de ocho personas con destino a San Antonio, pero perdió el control en una zona de difícil tránsito.

Cuatro ocupantes lograron saltar del vehículo segundos antes de la caída, resultando con heridas leves. Otro pasajero permanece grave y fue trasladado a un centro de salud. La recuperación del cuerpo de Rivera demandó más de tres horas por la profundidad del abismo, con apoyo de pobladores, Serenazgo de Pangoa y la Policía Nacional. Las autoridades investigan las causas del accidente en una de las rutas más riesgosas del VRAEM.