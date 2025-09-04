En Huancayo, la discoteca “Bambú”, ubicada en San Carlos, volvió a ser sancionada tras detectarse excreta de roedores en las zonas donde se preparaban y expendían tragos. La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) aplicó una multa equivalente al 100 % de una UIT, en el marco de un operativo conjunto con la Policía Nacional.

El mismo recorrido incluyó a la discoteca “Open”, en el pasaje Magdalena, que recibió una sanción del 10 % de una UIT al encontrarse cables eléctricos expuestos en su interior.

Vecinos de la zona habían denunciado constantes peleas y hechos de inseguridad vinculados a ambos locales nocturnos, lo que motivó las inspecciones. Según informó la gerente de Seguridad Ciudadana, Patricia Alcántara, las discotecas fueron intervenidas tras varias quejas por los riesgos a la salud y seguridad de los asistentes.

Durante la intervención, también se verificó la identidad de los clientes para descartar la presencia de menores de edad en los locales.