MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/jauja-pobladores-bloquean-carreteras-en-protesta-por-desembalse-de-la-laguna-tragadero-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/bus-interprovincial-se-despista-y-vuelca-en-orcotuna-13-pasajeros-resultan-heridos-noticia/

Los cerros no dejan de arder. Un incendio forestal consumió ayer más de hectáreas de pastizales en el anexo de Paccha, en el distrito de El Tambo. Los pastores que cuidaban animales dieron el aviso a Serfor, dijo el responsable de la unidad técnica forestal de dicha entidad, Christian Quispe.

Pese a que el área que se quemaba era extensa, los bomberos no podían llegar a la zona, ya que estaba en lo alto del cerro, Christian Quispe señaló que solo quedaba esperar que el fuego se apagara de manera natural y no llegara a avanzar hacia la población.

SE EXTIENDE. Sin embargo, el fuego siguió avanzando y llegó hasta el distrito colindante en San Agustín de Cajas. En el lugar se observa a los serenos y pobladores usando ramas para sofocar el incendio, que amenazaba llegar a las viviendas.

“El incendio forestal que empezó en Paccha se extendió hasta San Agustín de Cajas, en la zona conocida como Alalá, hay algunas viviendas y los pobladores dedicados a la ganadería se han tenido que retirar por el momento son 20 hectáreas afectadas”, dijo el encargado de la subgerencia de Seguridad Ciudadana de San Agustín de Cajas, Juan Casas Roque.

Serfor informó que posiblemente un poblador habría prendido fuego para quemar los pastizales y se hizo incontrolable. Además, por el clima seco y los vientos las llamas de fuego se extendían de forma incontrolable.

Explicó que si el viento sopla a la zona boscosa se temía que pueda afectar a los árboles e incluso podría llegar a la población.