Huancayo vivirá este sábado 27 de setiembre una verdadera fiesta deportiva con la Minimaratón de Los Andes Pulp 2025, en la que se prevé la participación de más de cinco mil niños de entre 5 y 8 años. La competencia arrancará desde las 8:30 de la mañana en la calle Real.

Los pequeños atletas recorrerán distintos tramos según su edad. Los de 5 años inaugurarán la jornada desde el jirón Lima hasta el jirón Ica, seguidos por los de 6 años a las 9:00 de la mañana desde Paseo La Breña hasta el jirón Ica. A las 10:00 será el turno de los niños de 7 años, quienes partirán desde la Plaza Constitución, y finalmente, los de 8 años cerrarán la competencia a las 11:00 con un recorrido desde el jirón Puno hasta el jirón Ica.

Los ganadores se llevarán scooters deportivos, scooters de paseo, mochilas con productos y otros premios, aunque todos los participantes serán parte de una experiencia que busca promover la integración y el deporte. Las inscripciones son totalmente gratuitas y estarán abiertas hasta el viernes 25 de setiembre en el Área de Deportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (ex Coliseo Municipal), en horarios de 8:00 a 1:00 de la tarde y de 3:00 a 6:00 de la tarde.

“El objetivo es incentivar el deporte desde los más pequeños, cultivando el fondismo y la resistencia física”, destacó el gerente de Desarrollo e Inclusión Social, Lic. Yimer Quispe Paitán.