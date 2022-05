Cuando salía de su casa para ir a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín (Drtc Junín) , policías de requisitorias capturaron a Cristian Chicmana Yauri (45), quien era buscado por la justicia por omisión familiar. Poco después de la captura, llegaron al Complejo Policial de Millotingo varias personas refiriendo que fueron estafadas por Cristian Chicmana quien les cobró 12 mil soles, 3 mil soles y 600 soles para que los “ayude” a tramitar sus licencias de conducir o revalidarlas.

Uno de sus amigos, también llegó molesto, contó que le dio 600 soles para que lo apoye con su licencia vencida, y nunca lo ayudó.

A las 09:10 horas, en el Jr. José Olaya y el Jr. Ucayali en el distrito de El Tambo, personal del área de requisitoria, capturó a Cristian Chicmana, quien presenta requisitoria vigente por el delito de omisión a la asistencia familiar, dispuesto por el Primer Juzgado Pena Unipersonal de Huancayo. Aunque el detenido negó que haya estafado a incautos, al local policial llegaron varios ciudadanos timados.

“Me dijo te voy ayudar a sacar tu licencia y me pidió 12 mil soles. Hace dos años le estoy pidiendo que me devuelva mi dinero”, dijo apenado el minero, Efrain Asto Huarcaya. Otra estafada es Jacky M., quien le dio 2 mil 500 soles para recategorizar una licencia y no cumplió con lo prometido. Según la Policía, Cristian Chicmana, trabaja como “jalador” en la DRTC de Junín, en las clínicas que fueron intervenidas el 2021 por el caso “Los Dinámicos”.