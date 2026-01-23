Treinta y dos envoltorios de presunta pasta básica de cocaína (PBC) fueron incautados por efectivos del Grupo Terna Huancayo durante un operativo que permitió la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva conocida como “Los Chiflados del Centro”, en la ciudad de Huancayo.

La intervención policial se realizó en la avenida Ferrocarril s/n, a la altura del Puente Los Andes, como parte de las acciones preventivas que ejecuta la Policía Nacional del Perú para combatir el tráfico ilícito de drogas en la región.

Durante el operativo, los agentes hallaron debajo de un colchón ubicado en el talud y estructura del puente un fragmento de plástico negro que contenía 25 envoltorios de papel periódico con una sustancia pardusca granulada, con características similares a PBC.

Asimismo, durante el registro personal a Joel Ángel Arrascue Ramos (48), alias “Elfo”, se encontró una bolsa de polietileno con siete envoltorios adicionales de la misma sustancia, además de un equipo celular marca Samsung, presuntamente utilizado para la coordinación de actividades ilícitas.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Berick Daviran Barboza (36), alias “Motor”; Frans Raphael Barbaron Guerrero (40), alias “El Pajarito”; Pedro Andrés Sovero Marcone (46), alias “Panda”; y Joel Ángel Arrascue Ramos (48), alias “Elfo”, quienes fueron puestos a disposición de la SEINCRI de la Comisaría de Huancayo para las diligencias de ley.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, quedando el caso a cargo de la Dra. Kattya López Carranza, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, que continuará con las investigaciones correspondientes.