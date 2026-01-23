En el último año de gestión de Dennys Cuba, parece que los problemas en el Zoológico de Huancayo no verán una solución. La regidora provincial Fiorella Fabián, titular de la Comisión de Servicios Públicos, alertó que las deficiencias en el recinto, ubicado en el Cerrito de la Libertad, persisten.

Los animales albergados continúan en riesgo, pues a la fecha no se ha designado a un responsable definitivo del zoológico, hay deficiencias en el área médica y persiste el problema de los roedores.

ALERTA

“Durante todo este tiempo no se ha realizado el proceso de desratización, algo que preocupa porque la cantidad de heces que estaban en el tópico era demasiada”, denunció Fiorella Fabián, quien hace pocos días realizó una visita de fiscalización.

Uno de los aspectos más preocupantes es que a la fecha no se ha designado un administrador del zoológico y la responsabilidad ha terminado por recaer en una trabajadora a la que ni siquiera le habrían entregado las llaves del tópico, lo que deja a los animales en vulnerabilidad absoluta.

“La encargada indica que no le han entregado el cargo como tal y tampoco le entregaron la llave. Si alguno de los animales se enferma, no podría ser atendido inmediatamente”, alertó la regidora.

Así como no hay un administrador designado, tampoco hay un veterinario titular.

TRASLADOS

Por la grave situación, denunciada desde que inició la gestión —aunque heredada de las anteriores—, Serfor ha dispuesto el traslado de monos, un puma y otras especies a otros recintos; pues en Huancayo no tenían condiciones idóneas.

“Ha sido positivo (el traslado de los animales). Le hemos sugerido al Ejecutivo que se queden con la cantidad de especies a las que sí puedan dar calidad de vida”, finalizó la regidora.