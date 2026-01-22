Por deuda impaga hacen plantón frente a Colegio de Ingenieros en Huancayo

Un enfermero fue condenado a 16 años de prisión efectiva por el delito de tocamientos indebidos en agravio de dos menores de 15 años, hechos ocurridos en el interior de una combi de transporte público en la ruta Huancayo–Chupaca, informó el Ministerio Público.

La sentencia fue obtenida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, a cargo de la fiscal provincial María Adriana Gutiérrez Fernández, y fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de esta ciudad.

El condenado fue identificado como Jesús Paucar Bastidas (40), quien se encontraba interno en el penal de Huancayo cumpliendo prisión preventiva desde junio de 2025. El colegiado valoró pruebas como la entrevista única en Cámara Gesell, pericias psicológicas y el testimonio de una testigo presencial, que acreditaron su responsabilidad penal.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió el 20 de junio de 2025, cuando las dos escolares retornaban a sus domicilios tras salir de su centro educativo. El sujeto fue intervenido por la madre de una de las menores y posteriormente trasladado a la Comisaría de Chupaca, donde se iniciaron las diligencias correspondientes.