El gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Milano Callupe Delgado, señaló que el parque automotor en la Incontrastable ascendería a unos 70 mil vehículos en promedio, y de ese total, hay una gran cantidad destinada al transporte público. Por ello, la congestión vehicular se da en intervalos de 6:00 a.m. a 8.00 a.m., de 12 a.m. a 2:00 p. m. y de 5:00 a 7:00 p.m. cuando escolares y la masa trabajadora se moviliza.

Por esta razón se inició con la ejecución del proyecto de semaforización con luces LED en las zonas de mayor congestionamiento.

“Se tienen previstas las renovaciones en 09 intersecciones de Huancayo con semáforos LED de última tecnología adquiridos con una inversión de más de 50 mil soles, ya que los actuales semáforos tienen una antigüedad de 20 años”, manifestó el funcionario.

Trabajos continuarán

Agregó que, los trabajos de instalación y pintado de postes semafóricos iniciaron en el Jr. Pichis y Jr. Amazonas, Av. Uruguay y Leandra Torres, Av. Calmell del Solar y Jr. La Merced, y en los próximos días se ejecutarán en la Av. Palian y Jr. Santa Rosa, Av. José Olaya y Av. Ocopilla, Av. José Olaya y Jr. San Agustín, Av. San Carlos y Av. Calmell del Solar, entre otros.

“Son intercesiones donde se registra un alto tránsito vehicular. Por ahora, el personal realiza el pintado de postes semafóricos, implementación de semáforos vehiculares, canalización de la fibra óptica para la centralización de estos equipos, que permite el monitoreo, control y sincronización de toda la red semafórica la comuna huanca. Este proyecto es para el distrito de Huancayo, ya se habrá avanzando en un 90 %, la intención es que todos los semáforos sean LED”, resaltó Callupe Delgado.

Finalmente, los semáforos antiguos que estén en buen estado, lo trasladarán a otros puntos de la provincia, donde la población pide mayor señalización.