Israel Untiveros Hinojosa (55), venía a Huancayo para reunirse con su familia, cuando ocurrió el fatal despiste. La camioneta donde viajaba el padre de familia cayó al río Shullcas, Israel Untiveros quedó atrapado en la carrocería y lamentablemente falleció.

Otras dos mujeres que resultaron heridas fueron evacuadas al hospital. Policías y serenos de Huancayo, se trasladaron hasta el sector de Acopalca tras recibir la alerta de un accidente. En el lugar encontraron la camioneta Toyota Hilux W2U- 728 que estaba en medio del Shullcas.

Los agentes constataron que en el interior de la camioneta había el cuerpo de un varón atrapado.

La Unidad de Investigación de Accidentes de tránsito (UPIAT), que realizan los peritajes para conocer las causas del accidente, identificaron a la víctima fatal como Israel Univeros, un padre de familia que vive en Huancayo.

Las mujeres heridas: Mayeli Yumiri Flores Shingati (23), natural de Pichinaqui, quien presentaba un fuerte dolor en el hombro; y Lucy Carmita Estrada Guamán (64), natural de Parihuanca, quien tenía sangrado por la nariz y dolor en el pecho. Las féminas contaron a los agentes que venían desde el anexo de Panti - Pariahuanca, con destino a la ciudad Incontrastable.

Ambas fueron trasladadas hasta la clínica Zárate. Según las primeras investigaciones, otros dos ocupantes habrían resultado ilesos y se retiraron del abordo de un auto particular.