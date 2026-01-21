Excretas de roedores y suciedad en zonas donde se almacenan útiles escolares y alimentos fueron detectadas en el almacén de Macrotiendas Koky, ubicado en la intersección de la Calle Real y el jirón Piura, durante un operativo municipal realizado en Huancayo.

Ante estas condiciones insalubres, la Municipalidad Provincial de Huancayo impuso una multa de S/ 8 250, equivalente al 150 % de la UIT, y levantó un acta para la posible clausura temporal del establecimiento.

Durante la inspección, personal de Bromatología halló presencia activa de roedores y acumulación de suciedad en diversas áreas del almacén, donde se guardan útiles escolares junto a productos de consumo humano, como bebidas, aceites y chocolates, lo que representa un riesgo de contaminación.

Las autoridades advirtieron que los roedores pueden transmitir enfermedades peligrosas, por lo que se intensificarán los operativos, sobre todo en locales que abastecen la campaña escolar.