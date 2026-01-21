La tradicional Tunantada, una de las expresiones culturales más representativas del valle del Mantaro, inició sus actividades en medio de una intensa lluvia que marcó la víspera de la festividad. Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 18:00 horas del lunes 19 de enero y se prolongaron hasta las primeras horas del amanecer del martes 20, sin impedir el desarrollo de las actividades programadas.

Foto: Adrian Zorrilla

En total, 39 instituciones tunanteras, pertenecientes a la Asociación Nacional de Instituciones Tunanteras (ANDIT) y al Centro Cultural Tunanteros “Hijos Predilectos” de Yauyos – Jauja, se hicieron presentes para rendir homenaje a los santos patronos San Sebastián y San Fabián, reafirmando su devoción y compromiso con esta manifestación cultural.

Foto: Adrian Zorrilla

El martes 20 de enero se vivió el primer día tunantero, jornada que marcó el inicio oficial de la fiesta costumbrista, la cual se extenderá hasta el domingo 25 de enero.

Foto: Adrian Zorrilla

Durante este primer día se desarrollaron actividades tradicionales como la misa solemne, el pasacalle y el ordenamiento de las cuadrillas tunanteras.

Foto: Adrian Zorrilla

Para este miércoles 21 de enero, desde las 16:00 horas, está previsto el segundo día de Tunantada, que se llevará a cabo en la moderna Plaza 20 de Enero, escenario donde nuevamente se contará con la participación de las 39 instituciones tunanteras, ante la expectativa de miles de asistentes locales y visitantes.

Foto: Adrian Zorrilla

La Tunantada, más allá de la danza, representa una expresión viva de identidad, historia y tradición, que año a año congrega a generaciones enteras en torno a la música, el colorido de los trajes y la devoción popular, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región Junín.