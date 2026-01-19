Un hecho histórico para la conservación de la fauna silvestre se vivió en la Selva Central. Dos macheteros, el segundo roedor más grande de Sudamérica y especie emblemática de la zona, regresaron a la vida silvestre en la provincia de Chanchamayo, región Junín, tras un cuidadoso proceso de recuperación y adaptación.

Los ejemplares (padre e hijo) fueron liberados en la concesión para conservación Sacha Causay, en el distrito de Perené. El primero había sido rescatado del tráfico ilegal en el año 2020, mientras que su cría nació y creció en cautiverio bajo estrictos protocolos que permitieron preservar su comportamiento natural.

La liberación fue liderada por el centro de conservación “El Reino del Machetero”, convirtiéndose en el primer centro de conservación del país en lograr la reintroducción exitosa de esta especie, en coordinación con el OSINFOR, la ONG Atiycuy Perú y aliados locales.

“El machetero nunca perdió sus instintos silvestres. Escarbaba, marcaba territorio y evitaba el contacto humano, por eso sabíamos que podía volver al bosque”, explicó Eduardo Rafael Jorge Valverde, responsable del centro de conservación.

El proceso de liberación se inició en la madrugada, con un traslado supervisado durante varias horas y un periodo previo de adaptación en un recinto de preliberación, donde los animales se familiarizaron con el entorno natural antes de su retorno definitivo.

Especialistas destacaron que esta acción tendrá un impacto positivo en el ecosistema, ya que los macheteros cumplen un rol clave en la dispersión de semillas y regeneración del bosque, además de contribuir al incremento de la población silvestre de la especie.

Tras la liberación, los ejemplares vienen siendo monitoreados mediante cámaras trampa, mientras las organizaciones involucradas reafirmaron su compromiso con la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y la recuperación de especies amenazadas en la región Junín.