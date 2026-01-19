Un menor de apenas tres años fue separado del cuidado de su madre y puesto bajo protección del Estado tras confirmarse un grave caso de vulneración de derechos en la ciudad de Huancayo. Las autoridades determinaron que el niño habría sido víctima de violencia y, presuntamente, expuesto a hechos delictivos.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Protección Especial (UPE) Junín, que dispuso su traslado inmediato al Centro de Acogida Residencial (CAR) Domingo Savio, administrado por la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional.

De acuerdo con la información oficial, el menor ya registraba antecedentes de violencia desde el año 2024. En ese entonces, el proceso se seguía contra la madre, quien era menor de edad. Sin embargo, nuevos hechos ocurridos en semanas recientes llevaron a las autoridades a adoptar medidas más drásticas para evitar mayores riesgos.

A su ingreso al albergue, el niño fue sometido a evaluaciones médicas, psicológicas y sociales para definir un plan de atención integral. Actualmente recibe alimentación, vivienda, vestimenta, educación y acompañamiento emocional, mientras continúan las diligencias legales.

El menor permanecerá en el CAR hasta que se determine su situación legal o se identifique a un familiar que cumpla con las condiciones necesarias para garantizar su protección. Las autoridades alertaron que existen al menos otros tres casos similares de niños en situación de desprotección vinculados a presuntos hechos delictivos en Huancayo.