En la última sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) el jefe de la Región Policial de Junín, General PNP César Calero, reveló las carencias operativas y logísticas que enfrenta la PNP en la lucha contra la delincuencia.

Calero expuso la falta de equipo básico en las unidades operativas, como cascos antimotines, chalecos antibalas, escudos e incluso grilletes.

Comprar estos equipos —que superan las 700 unidades cada uno— a través de la modalidad de obras por impuestos le costará a la región 9 millones 300 mil soles.

En su exposición, Calero recalcó que persiste —a pesar de una reciente entrega— la necesidad de camionetas y motocicletas para la PNP, “porque todavía falta”. Esto requerirá una inversión de 22 millones de soles, también por obras por impuestos.

“Para mejorar mi servicio policial, necesito esto (un total de 170 camionetas, 91 motocicletas, un bus, una grúa y un minibús). Necesitamos eso para que me exijas”, dijo el jefe policial.

La infraestructura es otro problema: mejorar el servicio de Investigación Criminal costaría alrededor de 56 millones de soles, según la exposición del general.

Falta logística

El oficial también explicó que las comisarías requieren la implementación urgente de 620 computadoras e impresoras, 64 circuitos cerrados de TV y unas 200 cámaras web. Con este equipo, que le costará 4 millones al GRJ, se espera mejorar la atención al ciudadano.

“Todas las instituciones tienen información de cómo funcionan y cómo le van a resolver su problema al ciudadano. Usted va a la policía y no tiene eso. Con esto elevaremos la calidad de servicio”, aseguró Calero.

Gobernador responsabiliza al Mininter

Tras la exposición y exigencia de presupuesto directa al GRJ, el gobernador Zósimo Cárdenas aseguró que “muchos de los convenios ya están firmados y están en proceso”; sin embargo, indicó que también el Ministerio del Interior debería atender las demandas.

“Pareciera que el gobierno nacional se hace el desentendido, indigna. Hay un Ministerio del Interior que se ha olvidado de equipar a la PNP”, reclamó.