Llegaban con tarjetas de presentación a ofrecer préstamos al instante. Cuando un incauto comerciante caía y solicitaba el dinero, empezaba su pesadilla.

La tarde de ayer, personal de la Comisaría de La Merced intervino a dos ciudadanos extranjeros implicados en un presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, tras recibir una llamada telefónica que solicitaba apoyo policial por un hecho violento ocurrido en la vía pública.

La intervención se realizó en el Jr. Callao s/n, donde los efectivos policiales encontraron a dos sujetos de sexo masculino actuando de manera agresiva contra el presunto agraviado, Gean F. M.M. (35), comerciante, quien denunció haber sido víctima de amenazas e intimidación.

Según la versión del agraviado, uno de los sujetos lo habría sujetado violentamente del cuello mientras lo amenazaba verbalmente exigiéndole dinero bajo la advertencia: “si no me das la plata ya sabes lo que te va a pasar”.

La víctima manifestó que, pese a haber cumplido con los pagos de un préstamo, continuaba siendo presionado para realizar pagos adicionales, bajo amenazas contra su integridad física y su vida.

El presunto agresor fue identificado como Esteban de Jesús Cano Rivera (28), con antecedentes en Tacna por el mismo delito. Asimismo, se intervino a Fabian Mauricio López Mosquera (24), ambos de nacionalidad colombiana.

Fueron puestos a disposición de la SEINCRI por la presunta comisión del delito de extorsión bajo la modalidad de préstamo “gota a gota”. Dos motos y dinero en efectivo se les incautó para las diligencias.