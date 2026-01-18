



Una empresaria huancaína que llegó a un consultorio buscando la belleza, encontró la muerte. Mariela Ruiz Gavilán (33), conocida como “La Exclusiva”, estilista y dueña de varios spa en Huancayo, falleció cuando se sometía a una intervención de liposucción (lipotransferencia), realizada en una clínica en La Molina - Lima.

Según la denuncia, la empresaria, ingresó a las 13:30 horas del miércoles último, y a las 16:30 informaron a su prima Rosmery Ruiz, que había fallecido.

INVESTIGAN

“Queremos justicia. Me llevaron a un cuarto y el anestesiólogo me dijo que mi prima no resistió, que intentaron reanimarla y le dio un paro cardiaco. Pregunté dónde está el médico, me dijo que estaba apenado”, contó solloza Rosmery Ruiz.

Ayer fue el último adiós a Mariela Ruiz en el cementerio de Huancayo.

Antes visitó sus spa en donde sus trabajadoras resaltaron sus virtudes, porque “La Exclusiva”, como la conocían, quedó huérfana a los 5 años y fue criada por sus tíos. Se forjó sola y abrió varios spa en Huancayo.

La causa de muerte sería una obstrucción pulmonar aguda, la Policía investiga la presunta negligencia. En medio del llanto, los dolientes recordaron el mensaje de Mariela: “recuerda lo poderosa que eres cuando te eliges, te cuidas y te respetas. Todo lo bonito empieza por dentro”.