Huancavelica: padre e hijo a bordo de camioneta mueren al caer a un barranco

Envalentonado por el licor, un ingeniero acuchilló a su conviviente en el rostro y cuando intentó apuñalarla por segunda vez, la mujer puso su brazo como escudo y resultó con un corte en la muñeca. Los gritos de la agraviada Milagros Z.F. (32), alertaron del hecho a los vecinos que llamaron a los efectivos de la comisaría de Huancayo.

Los agentes llegaron hasta la vivienda del Pje. San Vicente s/n en Huancayo y detuvieron al ingeniero Américo Arzapalo R. (47), por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud, tentativa de feminicidio, en agravio de su conviviente quien fue evacuada a un nosocomio.

PIDE AYUDA

Según la denuncia, a las 1:30 de la madrugada de ayer, Américo Arzapalo y Milagros estaban libando en la vivienda de la fémina, cuando se produjo una discusión entre ambos.

El detenido le increpó a la agraviada que “ya no la va a mantener, que busque trabajo, que es una vaga y que si quiere dinero que vaya a p…” De acuerdo al acta policial, esto provocó que la mujer reaccione con palabras soeces y el ingeniero fue a su cocina, cogió un cuchillo y en forma violenta se lo incrustó en el rostro a la altura del pómulo.

La fémina se cubrió con sus brazos y resultó con otra herida a la altura de la muñeca izquierda.

Temiendo por su vida, Milagros pidió auxilio; poco después llegaron los policías que detuvieron a Américo quien había escondido el cuchillo en el bolsillo de su pantalón.