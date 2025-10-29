La mañana de este martes 29 de octubre, efectivos de la Unidad de Seguridad del Estado (USEG) de Huancayo detuvieron al exgobernador regional Maciste Alejandro Díaz Abad (58), quien contaba con requisitoria vigente emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Huancavelica. La captura ocurrió cerca de las 8:40 a.m., en las inmediaciones del jirón Huánuco con jirón Libertad, frente al restaurante Leopardo, minutos después de que el exfuncionario terminara de desayunar en el lugar.

De acuerdo con el informe policial, Díaz Abad era buscado por el presunto delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público, según el expediente N.° 1419-2025, con fecha 3 de julio de 2025. La intervención fue ejecutada por agentes de la USEG PNP, sin registrarse incidentes durante la operación.

Tras su captura, el exgobernador fue trasladado a la Unidad Especializada de Requisitorias para las diligencias de ley. El procedimiento culminó cerca de las 11:00 de la mañana, quedando Díaz Abad bajo custodia policial mientras se coordina su traslado a la jurisdicción correspondiente.