El problema que se presenta cada año en la margen izquierda de la Carretera Central, en el tramo de Jauja – Huancayo, viene afectando a los transportistas, quienes denuncian que es Provías la encargada de realizar mantenimiento, pero se olvidaron de hacerlo.

El tramo Jauja – Huancayo, presenta forados en varios tramos, sin embargo en la parte de Concepción – Huancayo, el problema se acrecentó, ocasionando mayor consumo de combustible y descaste acelerado en suspensiones y otros de los vehículos que transitan por este lugar.

“Como transportistas vemos que se malogra el carro, cuando llevamos peso se chanca en la parte de abajo. Desde que inició la temporada de lluvia se tiene este problema”, mencionó Bill Quispe de la empresa Voz del Cielo.

Por su parte el dirigente de transporte urbano Walter Contreras, detalló que se requiere un reasfalto integral de toda la vía.

“Se malogra la suspensión, los frenos y otros. Aparte se consume más combustible. Hemos hecho tanta lucha para reasfaltar en el tramo de Parque Industrial – Quebrada Honda, y lo que se necesita en este caso es un reasfalto integral de toda la pista, no solo tapar huecos que no soluciona nada”, refirió Contreras.