El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo resolvió continuar el proceso contra los investigados en el caso denominado “Los Tecnológicos del Mantaro” por los presuntos delitos de banda criminal y receptación agravada, dejando por el momento sin efecto las imputaciones de organización criminal y lavado de activos.

Durante la audiencia realizada la noche del miércoles 15 de abril, el juez Rubén Guadalupe Ulloa señaló que la Fiscalía no presentó suficientes elementos para sustentar, en esta etapa, los delitos más graves inicialmente planteados.

El caso se originó tras un operativo ejecutado en marzo en el pasaje Andaluz de Huancayo, donde fueron detenidas 16 personas. Según la investigación fiscal y policial, los intervenidos estarían vinculados a una presunta red dedicada al robo y comercialización de celulares de alta gama, además de otros hechos ilícitos.

Entre los investigados figuran efectivos policiales en actividad, quienes son señalados por la presunta participación en los hechos materia de investigación.

La Fiscalía había solicitado hasta 36 meses de prisión preventiva para 22 investigados. La audiencia continuará este jueves a las 2:30 de la tarde, donde se seguirán evaluando los requerimientos planteados por el Ministerio Público.