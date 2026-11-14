



La alegría de haber culminado con éxito una jornada de aprendizaje fuera de las aulas se transformó en dolor y consternación. Un docente universitario perdió la vida de manera instantánea luego de que el automóvil que conducía chocara violentamente contra otro vehículo que trasladaba pasajeros, justo cuando emprendía el retorno a su domicilio tras un viaje de estudios en la selva central.

El fatal accidente se registró pasado el mediodía en el km 23+520 de la carretera Jauja Tarma, en el sector conocido como “Lomo Largo”. El catedrático identificado como Ralph Sandy Jurado Taipe (48), tomó el control de su vehículo color blanco de placa W3H 172 para desplazarse desde su centro de trabajo la UNCP sede Tarma con dirección a su domicilio en la provincia de Jauja. En el trayecto, habría realizado una brusca maniobra provocando el violento choque contra un automóvil color gris de placa W3V 372 donde viajaban pasajeros rumbo a Tarma.

Ambas unidades terminaron seriamente dañadas llevando la peor parte el profesional quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos y falleciendo minutos dentro de su propio vehículo.

LLEGAN RESCATISTAS

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los Policías de Carreteras Acolla y miembros de la Compañía de Bomberos de Jauja, quienes prestaron auxilio a los pasajeros del segundo vehículo: Cristian Espinoza Toledo (18), quien presenta fractura de mano y politraumatismo, Luis Alania Palomino (34), con fractura de columna y costillas; Lendy Porras Quispe (25), fractura de cráneo; Adraín Ñahue Gomez (30), quien también presenta fractura de cráneo y Javier Aliaga Taipe (38), quien presenta diversos golpes.

La tragedia ocurrió apenas unas horas de que la delegación dirigida por el profesional, retornara de un viaje de estudios a la ciudad de Tingo María. Durante cinco días estuvo a cargo de sus estudiantes del décimo ciclo de la facultad de Administración, Hotelería y Turismo de la UNCP. Una vez concluida la misión académica y con los alumnos ya a salvo, el profesor tomó la ruta hacia su hogar, sin imaginar el trágico desenlace.

El caso es investigado por la fiscal penal de Jauja, Dra. Tania Chanca y agentes de la UPIAT Dde Huancayo.