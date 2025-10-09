El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la región Junín registra un 76.55% de avance en la cobertura de población y un 85.1% en viviendas en el marco de los Censos Nacionales 2025, proceso declarado de interés y prioridad nacional mediante el Decreto Supremo N° 063-2024-PCM y que se desarrolla desde agosto en todo el país.

Cobertura

El director departamental del INEI Junín, Jhon Zumaeta, destacó que el levantamiento censal avanza conforme a lo previsto y con resultados superiores al promedio nacional.

Explicó que en Junín se programó censar a 1 millón 343 mil 854 personas y hasta la fecha ya se ha registrado a 1 millón 28 mil 717, lo que representa un 76.55% de avance. En cuanto a viviendas, de un total de 579 mil 751 programadas, ya se empadronaron 493 mil 458, alcanzando un 85.1% de cobertura.

“Estos resultados reflejan el compromiso del equipo censal y la colaboración de la población juninense con este proceso fundamental para el país”, afirmó.

Zumaeta indicó que el operativo se encuentra en su fase final y que el cierre está previsto para el 31 de octubre, aunque se prevé una ampliación de 15 días para recuperar información en viviendas ausentes o transitorias. “Como en toda gran investigación, se requiere un periodo adicional para asegurar que nadie quede fuera y lograr la mayor cobertura posible”, explicó.

Durante el desarrollo del operativo, el INEI reportó incidencias como mordeduras de perros y robos de tabletas, que ya fueron denunciadas ante la Policía. “Los censistas cuentan con seguros y con el respaldo de las autoridades para continuar su labor”, señaló.

Asimismo, exhortó a los hogares a recibir al censista y brindar información veraz, garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos.