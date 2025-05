Una gran necesidad vive el personal del centro de salud de Azapampa, en la región Huancayo, debido a la infraestructura inadecuada e insuficiente y la falta de personal médico para atender a una población de más de 19 mil habitantes.

El establecimiento, según denunció el personal, fue diseñado para atender a solo 3 mil personas. “La sobrepoblación hace que este puesto de salud esté hacinado. Nos falta personal médico nombrado, personal de enfermería y otras especialidades, lo que hace que la atención no sea de calidad”, advirtió una licenciada del establecimiento.

Necesidades

El odontólogo Edwin Campos, único profesional que atiende en las mañanas en su especialidad, detalló que los consultorios son pequeños, improvisados y sin mantenimiento adecuado. “Los consultorios han sido construidos de acuerdo a cómo ha habido la necesidad. Ya no hay dónde crecer, no tenemos una sala de espera, el cielo raso colapsa en época de lluvia y siempre hay goteras”, expresó.

Por otro lado, una de las pacientes señaló que las colas las realizan desde las 5:00 a.m. y que a veces ya no encuentran cupos con los médicos, debido a la gran población que atienden, que, según el odontólogo, serían 100 pacientes de manera diaria.

Frente a esta situación, el personal y los pacientes han solicitado con urgencia la construcción de un nuevo centro de salud. “Hace falta una nueva infraestructura”, enfatizaron los trabajadores. Mientras tanto, algunas áreas del centro siguen divididas por paneles de triplay, en condiciones que se alejan de lo que debería ser un servicio de salud digno.

La presidenta de la comunidad campesina, Elizabeth Vilcahuamán, se unió a la preocupación por la situación del centro de salud. “Es muy cierto que no está en buenas condiciones. Muchas veces fui a atenderme y es un caos, a las 7:00 a.m. ya no encuentras cupo, hasta de emergencia hemos ido y no hay cupos” señaló la representante.

El personal de salud enfatizó que requieren de ampliación del espacio a favor de la población.