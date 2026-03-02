Las obras en el centro de salud de Chilca, tanto el mantenimiento del antiguo centro de salud, como la nueva construcción del servicio de emergencia, no tienen cuando acabar.

“Mientras tanto los pacientes continúan siendo atendidos en locales fuera del establecimiento, en el más completo hacinamiento”, manifestó la consejera Kelly Flores.

Tal es así que los servicios de nutrición, TBC y planificación familiar funcionan en una sala común en un local de la intersección de las avenidas Arterial y Huancavelica, donde lo único que los separa son bimbos y sillones.

El último sábado los pacientes se quejaron porque el personal no abría el establecimiento a la debida hora.

“El mantenimiento del antiguo centro de salud de Chilca está en un 70%, mientras que la otra obra de construcción del servicio de emergencia general, obstétrica, internamiento y admisión estaba prevista para fines de febrero pero hay una ampliación de dos semanas más”, manifestó la directora de Diresa Junín, María Antonieta García.

El proyecto cuya inversión es de 2 millones 562,084.33 de soles, contempla la construcción de siete módulos destinados a los servicios de emergencia obstétrica, salud ambiental, psicología, servicios higiénicos, cisterna y tanque elevado, subestación eléctrica, además de la implementación y mantenimiento de los servicios básicos de electricidad y saneamiento.