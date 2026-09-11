El Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje firmó una resolución ejecutiva regional, “mediante la cual se da el primer paso para la creación del hospital La Libertad con categoría sanitaria II-1”. El establecimiento sigue siendo centro de salud, porque todavía no cuenta con la categorización como hospital II-1 que hace más de 8 meses tramitan y no es otorgada por la Dirección Regional de Salud.

La directora de la Red Valle Mantaro, Nancy Baquerizo reconoció que el hospital todavía no esta categorizado por la Diresa Junín y que solo tienen la resolución de creación, que según ella, sería el primer documento para ingresar el trámite ante el Renipres del Minsa.

personal. “Entre los trámites para categorizar se han contratado a 125 profesionales de salud en abril, que demoró 3 meses. Han evaluado en infraestructura y solo queda que vuelva la Diresa Junín para dar la categoría que esperan se concluya en dos semanas”, indicó la funcionaria. Aunque todavía no tienen Banco de Sangre, señaló que tienen un área implementada. Pero, para tener el permiso del Minsa, requieren antes la categorización como hospital. Acotó que han presentado un plan de implementación al Ministerio de Salud que dura 3 años, para lo cual han contratado ginecólogos, pediatras, cirujanos y anestesiólogo.

Por su parte, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, ayer recorrió el hospital, dijo que de las 150 trabajadores cuando aún era centro de salud, han incrementado a 300 trabajadores y deben llegar a 700 trabajadores para atender como hospital.

“Fue construido para que funcione como hospital II-1, esto es un centro de salud I-4 y como tiene el equipamiento y hay que darle la celeridad, están los profesionales y esperamos que la población cuya vida sea salvaguardada sea atendida”, concluyó el gobernador.

El Decano del Colegio Médico región IV, Yoe García consideró que están forzando la categorización a pocos meses de culminar la gestión del Gore Junín.