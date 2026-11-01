



Con mejor oficio y disciplina táctica, el Dios Wanka (CESA) goleó 4-0 a Bad Boys en el partido de vuelta y clasificó a octavos de final. El encuentro inició con 50 minutos de retraso por reclamos del visitante.

Los dirigidos por Carlos Gutiérrez dominaron de principio a fin: Maycol Almonacid abrió la cuenta a los 15′, y Berghy Medrano aumentó a los 40′. En la segunda mitad, Jordan Osores anotó el tercero a los 73′ y, solo dos minutos después, Medrano selló el 4-0 definitivo.