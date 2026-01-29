El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó de un preocupante aumento de caudal del río Tulumayo en la provincia de Chanchamayo, ubicándose en el umbral naranja.

Según señaló el río registró ayer un caudal de 251.89 m³/s. en la estación hidrológica Río Tulumayo.

También señaló que las zonas en riesgo ante un posible desborde, serían los centros poblados de Florencia, Shimayacu, Bajo Limonal, Limonal, La Esperanza, Miraflores, Anexo 14 Ivita, San Miguel, Jesús María, Puente Paloma, Playa Hermosa y San Ramón.

Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil Perú recomendó evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

De otro lado, otra zona afectada fue la vía nacional en la localidad Satélite, distrito Perené. Aquí desapareció parte de la plataforma vial, por lo que el tránsito está interrumpido