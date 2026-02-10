El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo ratificó la multa de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 165 mil, contra los alcaldes distritales de Mazamari y San Luis de Shuaro, por infringir la normativa de Publicidad Estatal durante el periodo electoral.

La sanción fue confirmada tras verificarse que ambos burgomaestres no retiraron la publicidad cuestionada dentro del plazo establecido y no presentaron recursos de apelación, por lo que las resoluciones quedaron consentidas y firmes, sin posibilidad legal de ser revertidas.

En el caso de Mazamari, el JEE comprobó la persistencia de publicaciones prohibidas en la cuenta oficial de Facebook de la municipalidad, mientras que en San Luis de Shuaro se detectó la permanencia de un panel publicitario no autorizado, hechos corroborados por los informes de Fiscalización del organismo electoral.