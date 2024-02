Un violento asalto dejó a dos trabajadores heridos. El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero en el grifo Victoria del sector Milagro en el distrito de San Ramón provincia de Chanchamayo. Dos individuos, montados en una motocicleta y armados llegaron al grifo y mientras acorralaba a la secretaria del establecimiento de una cantidad de dinero considerable, otro de los asaltantes saqueó la caja registradora, llevándose consigo la totalidad de los ingresos del día.

En las impagenes de las cámaras de seguridad se puede ver como el primer sujeto golpea ferozmente a la mujer con el arma que lleva en la mano, luego la arroja a los servicios higiénicos no sin antes propinarle una patada y encerrarla allí. La escena es vista por un pequeño can que en vano se enfrenta valientemente al delincuente y ladra, pero su llamado no es escuchado.

Mientras el otro sujeto va revisando la caja registradora, pero el trabajador allí en un intento desesperado por defender el producto de su trabajo se le enfrenta pero es reducido y golpeado en el rostro. Luego de haber consumado el delito los dos malhechores abordan nuevamente la moto y se van con rumbo desconocido.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido ningún informe oficial respecto a los avances en la investigación ni sobre la captura de los delincuentes. La incertidumbre persiste en la comunidad, mientras se espera con ansias que se logre la identificación y el enjuiciamiento de los responsables de este violento acto.