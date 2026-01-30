Una madre de familia que asistió a una reunión de honras, por cumplir un año del fallecimiento de un vecino, habría sido violada y estrangulada en una chacra de piña cuando retornaba en horas de la noche del último martes 27 de enero.

Cerca de las 15:00 hrs. del último miércoles fue encontrada, en un piñal del centro poblado Miricharo, distrito de Perene – Chanchamayo. Un vecino que observó su cuerpo pensó que estaba durmiendo y comunicó a sus hijos señalando que estaba ebria; sin embargo, al llegar al lugar, sus vástagos se sorprendieron al percatarse que su mamá estaba sin vida.

La finada fue identificada como Marcelina Taype Mendoza (43), natural de Huancavelica, al ser abandonada por su esposo, trabajaba en la chacra como peón, vivía con sus hijos varones Cristian (23), Nincol (22) y Luis (17), era bien querida por la comunidad.

Los vecinos presumen que el deceso habría ocurrido la noche del martes 27, luego de que la víctima asistiera a una reunión comunal por el recordatorio del primer año del fallecimiento de un vecino. Al culminar el encuentro, Marcelina se habría dirigido sola a su vivienda, momento en el cual habría sido seguida por personas hasta ahora no identificadas.

El caso estaría vinculado a un presunto delito contra la libertad sexual y estrangulamiento, con la que terminaron acabando con su vida.