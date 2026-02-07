Inmensa tristeza y dolor enlutan a una familia en Tingo María

Una joven de 22 años fue detenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de ser acusada de abandonar a su hija de cinco años en un bar nocturno, exponiéndola a una situación de grave riesgo.

Según información policial, la menor fue hallada llorando y en estado de desesperación dentro de un establecimiento nocturno. El hecho generó la inmediata intervención de agentes de la Comisaría de Pichanaqui, quienes lograron rescatar a la niña y ponerla a buen recaudo.

De acuerdo con las diligencias preliminares, la madre identificada como Yameli, de 22 años habría dejado sola a la menor para acudir a consumir bebidas alcohólicas. La alerta fue dada por el padre de la niña, quien informó oportunamente a la Policía sobre lo ocurrido.

La mujer fue detenida y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades evalúan imputarle el presunto delito de exposición al peligro o abandono de persona en situación de riesgo.

El caso continúa en investigación mientras se determinan las responsabilidades correspondientes y las medidas de protección a favor de la menor.