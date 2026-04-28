Un accidente de tránsito se registró en la Carretera Central, en el tramo Jauja–Huancayo (margen derecha), donde un furgón y un automóvil colisionaron, dejando cuantiosos daños materiales y a un conductor atrapado entre los fierros.

El vehículo de carga, una furgoneta de placa BEF-925, terminó empotrado en una zanja tras el impacto. Personal de bomberos de Jauja acudió al lugar y realizó labores de rescate para liberar al chofer, quien había quedado atrapado en la cabina.

En tanto, el otro vehículo, un auto color azul acero, resultó con la parte posterior completamente aplastada debido a la fuerza del choque, evidenciando la magnitud del accidente.

Según un testigo, un tráiler se encontraba estacionado en plena curva cargando pasto, lo que habría obligado al auto a abrirse para maniobrar. En ese momento, el furgón, que se desplazaba a velocidad, no logró detenerse e impactó por la parte trasera, arrastrándolo varios metros.