En la provincia de Chupaca un menor de tres años fue atacado mortalmente por cuatro perros, le desfiguraron el rostro y le ocasionaron graves lesiones a la altura del cuello, lamentablemente cuando lo trasladaron al centro de salud solo pudieron confirmar su deceso.

La madre del menor, Isabel Gonzales, fue a su centro de trabajo con su menor hijo ubicado en el grifo Shatubarrio. Ella realizaba sus labores mientras su pequeño estaba con su amiga, cuando se percataron de que el menor había desaparecido fueron en su búsqueda.

Lo encontraron tendido en el suelo con el rostro desfigurado, sin una oreja y con lesiones en la parte del cuello, inmediatamente lo llevaron al centro de salud a donde llegó sin signos vitales.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: banda liderada por una joven robaba casas en minutos

“Yo estaba trabajando y mi hijo estaba con mi amiga, después mi amiga me llamó y mi hijo ya estaba muerto, ya no se podía hacer nada. Estoy pagando un préstamos y ahora con lo que le pasó a mi hijo no tengo dinero para la morgue, por descuidarme un segundo de mi hijo me pasó esto” declaró la madre de la víctima.

Habrían sido 4 canes salvajes los que atacaron al niño, el dueño de los animales fue trasladado a la comisaria, mientras el cuerpo del menor esta en la morgue. La madre de familia pide apoyo económico para el sepelio de su hijo.