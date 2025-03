Cinco jóvenes salieron a divertirse sin imaginar que amanecerían en un hotel sin sus pertenencias. El hecho ocurrió en la provincia de Huancayo, después de que el grupo, integrado por tres varones y dos mujeres, conociera a una señorita en la discoteca Mr. Juerga y se fuera con ella a un hotel a seguir tomando.

Se trata de Jordy A.M (26), Fredemo G.Q (30), Víctor S.Z (36), Jhanet J.M (26) y Evelin I.R (26), quienes amanecieron en el hotel Bartol, ubicado en la prolongación Huánuco, sin sus pertenencias. Llamaron a Serenazgo y fueron trasladados a la comisaría.

Según el relato de los jóvenes, no recuerdan el nombre de la mujer que conocieron en la discoteca, solo que tomaron con ella hasta las 06:30 am y luego se fueron al hospedaje. Los tres varones y dos mujeres se despertaron a las 11:20 am y se percataron de que sus pertenencias, como celulares y billeteras, no estaban.