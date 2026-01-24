



Los pobladores de la selva central, sector de San Juan de Uchubamba, comprensión del distrito de Masma, provincia de Jauja, desde el último 20 de enero, se encuentran aislados debido al colapso de la plataforma de la carretera afirmada en varios tramos entre la jurisdicción del distrito de Vitoc, provincia de Chanchamayo y el centro poblado San Juan de Uchubamba, distrito de Masma provincia de Jauja.

Robert Parado Santos, exlcalde del centro poblado de San Juan de Uchubamba, muy enojado manifestó: “Esta carretera ya tenía categoría de nacional, para casos de emergencia el MTC enviaba inmediatamente maquinaria pesada desde la sede de Chanchamayo, y hoy están indiferentes”.

Agregó mencionando: “Sin embargo, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje y su gerente general, Roy Gonzales Mayta, tramitaron para que la vía sea nuevamente carretera departamental JU – 104, con lo cual no estamos de acuerdo”.

ZONAS AFECTADAS

“Para casos de emergencia no somos atendidos inmediatamente por el GRJ, la carretera está seriamente dañada a lo largo de la carretera Vitoc, El Tingo, la jurisdicción de Monobamba, Los Ángeles, Las Orquideas, Ayna, San Juan de Uchubamba, desde el último 20 de enero se encuentra colapsada en varios tramos, el río Uchubamba y el Tulumayo están saliendo de su cauce habitual y las aguas están haciendo desaparecer la plataforma de carretera”, dijo.

Agregó que, “de igual modo producto de la fuertes lluvias hay varios cerros que se están viniendo abajo formando grandes huaycos, que impide que los camiones y vehículos menores puedan salir con destino a Lima y Chanchamayo llevando sus productos de palta, granadilla, café, cayhua, rocoto, plátanos, entre otros”.

Urge que el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, envíe maquinaria urgente para la limpieza de carretera y el pase quede libre, somos algo de 5 mil agricultores de la cuenca del Tulumayo, que estamos aislados varios días.