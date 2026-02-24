La discoteca “Lauz”, ubicada en el jirón Lima N.° 820, esquina con la avenida Huancavelica, fue clausurada y sus accesos cerrados con ladrillos y cemento tras detectarse que operaba sin certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) ni licencia de funcionamiento.

La medida fue ejecutada por la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que dispuso el amurallamiento del ingreso como sanción. Durante la intervención también se incautaron mesas, sillas, licores y otros bienes.

Según el acta de fiscalización, el establecimiento funcionaba de manera clandestina. Además, se dejó constancia de una presunta obstrucción a la labor municipal, debido a que las luces del local habrían sido apagadas durante el operativo.

Por su parte, personal de Bromatología detectó la venta de bebidas alcohólicas con registro sanitario vencido y productos de dudosa procedencia, por lo que se impuso una multa de S/ 5 500, equivalente al 100 % de una UIT.

Las autoridades señalaron que las acciones de control continuarán en otros establecimientos que incumplan la normativa vigente.