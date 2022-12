Literalmente atrapados en medio de las calles que quedaron convertidas en ríos, estuvieron los comerciantes de la avenida Ferrocarril, prolongación Ica, Piura, Cajamarca, Huánuco entre otros sectores luego de una intensa granizada y lluvia ocurrida ayer por la tarde en el centro de Huancayo.

Todo empezó al promediar las 13 horas, cuando los comerciantes tenían sus puestos instalados en plena vía pública. De pronto empezó la incontrolable tormenta. Desesperados, los pequeños negociantes, cubrían con sombrillas y plásticos sus mercaderías para que no se malogren. Ellos estaban empapados.

Los vendedores de polos de prolongación Ica llevaron la peor parte, ellos lejos de ponerse a buen recaudo, se quedaron atrapados en medio del torrente de agua ya que no podían dejar sus mercadería y no les quedó otra que subirse a unos bancos de plástico. Pese a que podían sufrir caídas, hasta el lugar no llegaba ningún personal de rescate que los pudiera auxiliar.

Las veredas quedaron cubiertas del hielo, que también cubría los autos y camionetas, cuyos conductores se quedaron estacionados por el temor de sufrir accidentes.

Hace unos días, el Servicio Nacional de Meterología e Hidrología de Junín pronosticó tormentas con granizo en la sierra Central. Es por ello que demandaron a que las autoridades y familias que viven en zonas de riesgo asuman medidas urgentes para no terminar damnificados.

Afectados en otros distritos

En el distrito de Chilca. Los vecinos también resultaron afectados por la lluvia y granizada. Primero las calles y avenidas se cubrieron por un manto blanco de granizo y cuando el hielo se derretía quedaron convertidas en ríos, por donde discurría un torrente incontrolable de agua. En vídeos grabados, por vecinos que viven en pisos superiores se podía ver que el agua ingresó a las viviendas y los vecinos desesperados usaban baldes para retirar el agua que malograban sus enseres.

Una pobladora de la intersección de la avenida Huancavelica con el río Chilca, donde se ejecutó una obra de canalización, denunció que desde que hicieron la canalización el agua se acumula en la pista e ingresa a sus viviendas, puesto que los encargados de la obra no habrían hecho un desfogue de agua pluvial. Es por ello que pidieron que la Contraloría audite la referida obra.

