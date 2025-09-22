Decenas de pobladores de la provincia de Chaupimarca y el distrito de Yanacancha, en la región Pasco, lloran, acusan y -en algunos casos- denunciaron formalmente ante el Ministerio Público a la regidora de Huancayo Betzabeth Fiorella Fabián Gonzales y al padre de sus hijos Juan Carlos Inca Benito, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa por un monto superior a los dos millones de soles. Las víctimas son casi en su totalidad, humildes comerciantes de mercados de la misma localidad.

Todos los entrevistados por este medio señalaron que Fiorella Fabián y Juan Carlos Inca, en los años 2022 y 2023 llegaron a Pasco impulsando las empresas crediticias Integrar y Quipu que ofrecían altas tazas de pago por depósitos a plazo fijo.

Los afectados indican que en todos los casos operaron igual, los encargados de ambas empresas contrataron a señoritas de la zona para generar confianza entre sus clientes.

“Aprovecharon de la inocencia de cada uno, regalaron electrodomésticos y otros“, señalan. Así habrían empezado a amasar las diversas sumas que van desde 2 mil soles hasta los 200 mil soles. Entre todos los afectados que fueron estafados, se estima que superan los 2 millones de soles.

Fabián Gonzales, una de las acusadas de presunta estafa, fue elegida como regidora y actualmente cumple labores de fiscalización en la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).

“A ella parece importarle poco o nada el llanto de cada madre de familia y ancianos que hasta el cansancio le reclamamos devuelva nuestro dinero. A nosotros nos estafó con unos 85 mil soles. Somos tres los encargados de recolectar el dinero de los demás comerciantes del mercado y por los altos montos de pagos que ofrecían, confiados depositamos todos los ahorros en la financiera y cuando quisimos retirar se hicieron humo”, dice una de las víctimas que prefiere no brindar su nombre por temor a represalias.

Desde una banca de madera, Nélida Benito Albino cuenta que una de las “analistas” de las financieras la convenció de ahorrar los 50 mil soles que había juntado durante años y con la ilusión de ver crecer su dinero confió en su paisana e hizo el depósito.

“A inicios de su operación, (las financieras) Integrar y Quipu devolvieron pequeñas sumas a los primeros ahorristas y como las señoritas que trabajaban eran de Pasco jamás pensé que nos estafarían y por eso ahorré mi dinero”, cuenta con voz entrecortada y llorosa la comerciante quien a la vez exige justicia.

María Chacahuaña Alata muestra la denuncia 01337-2024 interpuesta en la Segunda Fiscalía Penal de Pasco en contra de Fabián Gonzales, por el delito de instituciones financieras ilegales.