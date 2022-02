La designación del cuarto Gabinete Ministerial de Pedro Castillo, ha desatado serias observaciones, por la presencia de cuestionados personajes conocidos en la administración pública de la región Junín y que ahora ocupan carteras ministeriales importantes como Salud y Energía y Minas, sin tener los méritos, ni los grados para ostentarlos.

Por ejemplo, el nuevo titular de Salud destaca por promocionar una sustancia a la que atribuye múltiples propiedades beneficiosas, pero, sin ningún respaldo científico.En un video difundido en redes sociales, se le escucha: “El agua arracimada es un agua con sus moléculas ordenadas, como un hexágono”.

El médico recomienda consumir Cluster X2, un fármaco conocido como una estafa que circula en varios países y es calificada por algunos como una “pseudociencia”. A esto se le suma un video de abril del 2021, en el que Condori Machado recomendaba el uso de ivermectina y azitromicina para combatir el virus, pese a que un mes antes el Minsa ya había anunciado que detendría el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19 “porque no tiene utilidad”, mientras que la azitromicina había sido retirada de las guías del tratamiento desde octubre del 2020.

El nuevo ministro de Salud, reemplaza en el cargo a Hernando Cevallos, quien fue separado del gabinete de modo sorpresivo tras siete meses como titular del Minsa.

Ha tenido un papel muy protagónico en la gestión del partido de gobierno Perú Libre durante el 2011 – 2014 como director de la Red de salud Chanchamayo y en enero del 2020 fue designado al frente de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín, cargo en el que duró solo seis días, (del 2 de enero al 8 del mismo mes en 2020) los motivos aún se desconocen.

Los cobros del director

Es durante estas gestiones que el nobel ministro habría perpetrado presuntos delitos como cobro indebido, colusión ilegal y negociación incompatible, por ello el integrante del Ministerio Público de Selva Central, fiscal Ronal Reynoso Núñez, formalizó el 25 de mayo del 2021, investigación preparatoria contra Condori Machado y otros seis funcionarios de su gestión, porque presuntamente abusando del cargo que ostentaban como integrante de la Comisión Encargada de la Convocatoria, Evaluación y Selección para la Contratación de Personal CAS”, para el Hospital Julio César Demarini Caro de La Merced y otros centros, habrían hecho cobros de S/ 10 y S/ 20 bajo por derecho de trámite documentario, pese a que dicho cobro no se encontraba fijado en ninguna norma.

El pedido fue aceptado por el Juez Raúl Diego Yarasca Mandujano, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria -Sede Sala La Merced, que con fecha 27 de octubre del año 2021 a resuelto declarar como investigación compleja la investigación seguida a Condori Machado, en su condición de director de la Red de Salud de Chanchamayo. En la denuncia también se encuentran incursos Marisol Inés Gutarra Chalco (secretario titular de la Comisión CAS), Juana Yolanda Cahuana Morales de García (miembro titular de la Comisión CAS), Renato Antonio Carrión Wissar (secretario suplente de la Comisión CAS), Junnyor Luis Rodríguez Recuay (presidente suplente de la Comisión CAS) y Huberto Gozar Barrera (miembro suplente de la Comisión CAS).

En esta resolución se señala el plazo de la investigación preparatoria de ocho meses.Según los documentos en el plazo correspondiente se han tomado declaraciones de los testigos Yessenia Rossel Garay. Jessica Huaynalaya Orejón quienes participaron como miembros observadores del concurso CAS N.-001-2019, convocado en el mes de febrero 2019 por la Red de Salud de Chanchamayo. Pero, no es el único proceso con la justicia en la que se ha visto inmerso el ministro, pues en la Corte Superior de Justicia de Selva Central, existen cuatro procesos judiciales que llevan su nombre, tres de ellos ya archivados.

En la primera gestión de Cerrón en el 2014, la Contraloría incluyó a Hernán Condori, en su informe de auditoría sobre la contratación y operatividad de un tomógrafo en el Hospital II-2 La Merced. El órgano de control halló “presunta responsabilidad administrativa” en el exfuncionario regional, junto a otras diez personas.

Un operador político

Condori Machado, es un hombre cercano al fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Postuló a la alcaldía de Perené, en Chanchamayo (Junín), en el 2006, con la Alianza Revolucionaria Integracionista Moralizadora, y en el 2010, con el Movimiento Político Regional Perú Libre. En su segunda gestión en el 2019, Vladimir Cerrón designó a Condori Machado como director de la Red de Salud de Chanchamayo. En 2020, Fernando Orihuela, sucesor de Cerrón,lo puso al frente de la Dirección Regional de Salud de Junín. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hernán Condori es militante de Perú Libre desde el 19 de agosto de 2019.

Propuesta de Vladimir Cerrón

Respecto a las designaciones de ambos ministros, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, señaló que ellos son propuesta de su partido, desde el gabinete anterior, pero, no habían sido considerados y tras la evaluación de sus curriculum y la coincidencia de que el gabinete Valer, fuera rechazado se volvió a revaluar las propuestas.

“El partido ha hecho propuestas en todas las carteras ministeriales, ha dado cinco propuestas (por cada ministerio) de profesionales, estamos hablando de 19 ministerios, lógicamente eso no quiere decir que Perú Libre, va tener todos ellos” dijo Cerrón Rojas.

“Se los ha escogido por la experiencia que tienen, por la idoneidad académica, Hernán Condori va a hacer una gran gestión en el sector Salud, es el más indicado, lo acusan y es por reacción de los que toda la vida se han nombrado, los ministros capitalinos, les molesta que un hombre del Perú profundo rompa esa argolla” refirió.

Sin punto de comparación

El presidente de la Federación Médica, Carlos Llancari, ha cuestionado la designación de Hernán Condori ,en la cartera de Salud y señaló que no existiría comparación en experiencia dentro de la administración pública entre Hernando Cevallos y Condori. “Es lamentable esta designación que no contribuye a superar la crisis política, lo que reclamamos es que para cargos se deben cumplir requisitos mínimos (...) no tenemos la mejor referencia de él, se ha mantenido como operador político”, dijo.