Siete mujeres buscan convertirse en la próxima vicegobernadora de Junín, con perfiles que van desde la experiencia empresarial y política hasta la educación y las ciencias de la salud.

Todas llegan a la contienda con trayectorias y edades diferentes, pero afrontan un mismo desafío el qué hacer para que la segunda autoridad de la región deje de ser un cargo de acompañamiento.

CANDIDATAS

Candidatas

Por Alianza para el Progreso aparece Yesenia Baltazar Yaro, de 37 años, compañera de fórmula de Arnoldo Mallma Auqui. Su perfil combina actividad empresarial y presencia en el ámbito privado, tiene participación societaria en empresas vinculadas al negocio de combustibles y ejerció funciones de gerencia en las mismas.

Indira Manrique Durán, de 49 años, acompaña a Juan Mael Palomino por Juntos por el Perú. Su nombre no es nuevo en el escenario político regional: figura en registros electorales de Junín desde procesos anteriores.

En Podemos Perú, la candidata es Palmira Salazar Berrios, de 72 años, quien integra la fórmula de Fernando Orihuela Rojas. Su edad la convierte en una de las candidatas de mayor experiencia generacional dentro de la actual competencia.

Por Acción Popular figura Rosalbina Caro Romero, quien acompaña a José Miguel Álvarez Rojas. Su trayectoria política no parte de cero: ya fue candidata al Congreso por Junín en las elecciones de 2020.

El Frepap presenta a Deysi Aurorita Condori Aliaga, compañera de fórmula de Adolfo Amílcar Rojas Cristóbal. Su trayectoria está ligada al sector educativo es licenciada en Educación Inicial.

Por Batalla Perú postula Karen Hualpa Tito, de 28 años, junto a César Merea Tello. Su perfil académico está vinculado al área de ciencias de la salud.

Angie Coraima Núñez Suazo, de 25 años, acompaña a Dimas Aliaga Castro por Renovación Popular. Es la candidata más joven entre las mujeres identificadas en las fórmulas regionales actualmente registradas. Una de ellas será la sucesora de Milagros Inche Arias, vicegobernadora del periodo 2023-2026.

El único

Óscar Ruiz Conde es el único candidato a vicegobernador, ya que pertenece a la fórmula de Fuerza Popular encabezada por Julia Camavilca Arzapalo