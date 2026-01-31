Daniel López Lizano, aspirante a la Cámara de Diputados por Somos Perú, conversó con Correo y planteó que el país vuelva a un congreso unicameral, además de descartar que Somos Perú sea el partido de gobierno.

¿Qué quiere lograr Daniel López? ¿Qué le falta a su vida que, tal vez, en el Congreso podría hallar?

He aprendido de mi padre el tema de la trascendencia; como humanos debemos trascender. Me falta la trascendencia social mediante una serie de modificaciones y propuestas legislativas.

No es un personaje nuevo en política. Según el ROP, incluso fundó Perú Libre ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó el partido?

Sí, fui parte de la fundación del partido. En su momento coincidimos en varios puntos de la agenda regional; sin embargo, a lo largo de los años, esos puntos de convergencia se fueron alejando. Cerrón es un buen médico; pero para el liderazgo de una organización política, se dejó llevar mucho por el lado del caudillaje.

¿Su alejamiento de Perú Libre fue real? Usted ocupó cargos en el SATH y en el Minem, este último un bastión del partido.

Yo he hecho una línea de carrera profesional y cuando fui designado, tuve la invitación del ministro. Mi alejamiento fue real; conversé con Vladimir Cerrón y ya existían puntos divergentes, sobre todo en el tema económico. Mi formación como economista no me permite tener cercanía con propuestas y políticas demagógicas o populistas.

Vamos a las propuestas. ¿Qué plantea Daniel López? ¿Qué hay que cambiar del país?

En el referéndum del 2018, la población manifestó que no quería la bicameralidad; pero este Congreso, “al caballazo”, ha dado el sí y los que ingresarán son congresistas amañados. Nosotros, al llegar, vamos a regresar a una sola cámara.

Esto, teniendo en cuenta todo el gasto que se ha hecho para implementarlo, ¿no sería ineficiente una bicameralidad por solo cinco años?

Obviamente, puede ser que el presupuesto para implementar la bicameralidad quede en saco roto, pero considero que es un costo necesario. El costo del dinero a corto plazo va a ser beneficioso a largo plazo.

¿Qué más plantea? ¿Qué instituciones reformaría?

El tema de la corrupción va de la mano con la inseguridad. Necesitamos reformar las instituciones autónomas: la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la PNP.

¿Cómo ve la presidencia de José Jerí? Somos Perú es el partido de gobierno, ¿cree que sus polémicas los van a perjudicar?

No somos partido de gobierno. Lo hemos respaldado al inicio, pero algunas juntas que ha tenido, como con Ilich López, han hecho que su trabajo sea tergiversado. Eso salpica de mala manera al partido.

Brinde un mensaje final a nuestros lectores.

A la población: investigue las cosas positivas y negativas de los candidatos. No podemos caer en la demagogia ni en propuestas populistas. Que gane siempre nuestro país y nuestra región.