César Muedas, candidato a diputado con el número 1 por Ahora Nación y secretario regional del partido en Junín, conversó con Diario Correo en el podcast “Conoce a tu candidato” sobre su experiencia profesional, su hoja de vida y las principales propuestas de su agrupación política.

Muedas, señaló que su trayectoria se ha desarrollado en medios de comunicación y en arbitraje y conciliación. Respecto a su candidatura, explicó que Ahora Nación priorizó la representatividad regional: “Cada candidato refleja a su provincia. Esto garantiza que las iniciativas legislativas respondan a las necesidades locales”, señaló.

Entre sus propuestas destaca la eliminación de normas que facilitan delitos, las denominadad normas pro crimen y la promoción de seguridad ciudadana. Asimismo, Muedas indicó que su labor legislativa buscará fiscalizar y promover iniciativas que cierren brechas en salud, educación y seguridad, además de garantizar la correcta ejecución presupuestal en Junín.

El candidato enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas: “Incorporaremos la revocatoria también para diputados, igual que para gobernadores y alcaldes, para que la ciudadanía evalúe nuestro desempeño”.