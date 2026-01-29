La danza ancestral Ak’shu Tatay, expresión cultural ligada al recultivo de la papa en el distrito de Sapallanga se lanzó ayer como festividad que se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero. Un alegre pasacalle recorrió las principales calles de la ciudad.

El alcalde distrital de Sapallanga, Miguel Paitán, señaló que esperan alrededor de 80 mil turistas. Este es el cronograma de actividades:

Viernes 6 de febrero - Barrio Bolívar

• 10:00 a.m.: Festival infantil de Ak´shu Tatay

• 6:00 p.m.: Gran Limanacuy (Wallpa Huasi)

• 7:00 p.m.: Elección de la Tuky Wayta

Sábado 7 de febrero - Pampa San Isidro y Mercado de Abastos (Día Central)

• 8:00 a.m.: Inicio del Ak´shu Tatay

• 9:00 a.m.: Calificación en campo agrícola

• 11:00 a.m.: Elección del Aclay Mozo

• 12:00 p.m.: Gran contrapunteo en Pampa San Isidro

• 1:00 p.m.: Pasacalle desde Pampa San Isidro al Mercado de Abastos

• 2:00 p.m.: Reconocimiento a estampas y bailarines antiguos por parte del Congreso de la República

• 3:00 p.m.: Inicio del concurso Ak´shu Tatay

Domingo 8 de febrero - Mercado de Abastos

• 9:00 a.m.: Misa Tradicional (todos vestidos de Ak´shu Tatay)

• 10:00 a.m.: Gran desayuno y compartir de Milcapas

• 11:00 a.m.: Concurso de cantantes nativas

• 2:00 p.m.: Premiación a los ganadores de los concursos

Buscan declaratoria

Esta costumbre ancestral avanza en su camino para ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación, un proceso que es impulsado de manera articulada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín, las municipalidades de Sapallanga y Pucará, y principalmente por los portadores de esta tradición milenaria.

El director de la DDC Junín, Javier Rojas, explicó que actualmente se trabaja en el levantamiento de observaciones para la elaboración final del expediente. “Estamos trabajando con ambas municipalidades y principalmente con sus portadores para poder levantar algunas observaciones y presentar el expediente para que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación”, señaló. Precisó que uno de los puntos clave es la validación directa de la información por parte de las comunidades involucradas.

Rojas remarcó que la participación de los portadores es fundamental, ya que son ellos quienes transmiten esta tradición de generación en generación. “Si no le da la validez los portadores, no tiene aceptación, porque ellos son los que conservan y transmiten estas costumbres. Si todo marcha bien estimamos que en unos tres o cuatro meses debe salir la declaratoria”, indicó, al explicar que el expediente debe reflejar las particularidades culturales tanto de Sapallanga como de Pucará.

Desde el punto de vista cultural y simbólico, el director de la DDC explica que la danza Ak’shu Tatay representa una profunda relación con la naturaleza y la Mama Pacha (madre tierra), vinculada directamente a la producción de la papa.

“De acuerdo con investigaciones arqueológicas, la domesticación de este tubérculo se realizó en el Perú desde épocas prehispánicas, y en zonas altoandinas del sur del valle del Mantaro, como el Alto Canipaco o el Alto Cunas, aún se pueden encontrar papas silvestres, lo que refuerza su carácter milenario y ritual de agradecimiento a la tierra”, señaló.

Por su parte, el alcalde distrital de Sapallanga, Miguel Paitán, sostuvo que la municipalidad está plenamente comprometida con este objetivo cultural.

“Hemos conversado con todos los agentes para hacer el proyecto de reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación, porque cumple varios requisitos y es parte de nuestra cultura ancestral”, afirmó. Añadió que esta manifestación conmemora la producción de la papa, “un producto muy importante en la economía básica familiar”.

Finalmente, Paitán resaltó que la declaratoria permitirá fortalecer la festividad y generar mayor respaldo institucional. “No hay frontera entre Sapallanga y Pucará, esta cultura es una sola”, sostuvo, al expresar su confianza en que el proceso se concrete este año.