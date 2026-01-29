El doctor Luis Armando Orihuela Lazo, candidato número 5 para la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso, participó en el podcast “Conoce a tu Candidato” para presentar su trayectoria política y sus propuestas en el sector salud.

Orihuela, nacido en Tarma, recordó su participación en movimientos regionales como Tarma Corazón y su paso por Perú Libre, desde donde fue director regional de salud y director de hospitales en la región. Explicó que la falta de decisiones políticas y personal técnico idóneo impidió mejorar la especialización de los hospitales y garantizar el acceso a la salud.

“El gran problema siempre ha sido el Congreso, que limita muchas funciones del Ejecutivo. En Junín tenemos hospitales que no avanzan y la población sigue sin acceso adecuado a los servicios de salud”, afirmó.

Entre sus propuestas, Orihuela destacó declarar en emergencia el sistema de salud regional y promover reformas legislativas que aseguren la ejecución de proyectos en hospitales de Huancayo, Tarma y otras provincias. También criticó la gestión de Perú Libre en la región y justificó su adhesión a Alianza para el Progreso como una opción que permitirá avanzar con eficacia.

El candidato finalizó con un mensaje a la ciudadanía: “Nuestro compromiso es garantizar que Junín reciba la atención que merece en salud, y estamos listos para impulsar los cambios necesarios desde la Cámara de Diputados”.