El caso de Aune Hartmann, una ecologista alemana asesinada en el altiplano peruano en 2018, vuelve a escena a través del documental “La Gringa y el Músico”, que se proyectará en Huancayo como parte de una gira nacional alternativa. La producción expone un feminicidio que, a casi ocho años, continúa impune y pone en evidencia las falencias del sistema de justicia peruano.

Julia Gamarra, responsable de la distribución del film, explicó que el documental está basado en hechos reales. “Refleja el caso de una ecologista alemana que llegó al Perú, se enamoró de Sudamérica y decidió vivir una temporada en el altiplano para desarrollar proyectos de abastecimiento de agua en la isla de Amantaní en Puno”, contó.

La historia también aborda el contexto personal de la víctima. “Ella mantuvo una relación sentimental que no fue aceptada porque se trataba de una persona casada, y todo eso terminó desencadenando un crimen que hasta hoy no tiene justicia”, señaló Gamarra, precisando que Aune es el nombre real de la protagonista del caso.

Uno de los ejes centrales del documental es la impunidad. “La justicia peruana detuvo al principal sospechoso, pero fue liberado a los cuatro días y no existe una explicación clara. Esta persona sigue libre”, sostuvo Gamarra, quien añadió que el caso se aborda como un reflejo de las deficiencias en la investigación de feminicidios en zonas alejadas.

El largometraje tiene una duración de 73 minutos y fue grabado en el altiplano peruano y boliviano, en la isla de Amantaní, Cochabamba, Lima y Alemania. Incluye testimonios de familiares y amistades de Aune, además de recreaciones con actores.

“Aunque es un documental, incorporamos escenas dramatizadas para reconstruir la relación y los hechos”, explicó Gamarra. “Nuestro objetivo es visibilizar el caso, generar reflexión y evidenciar las falencias del sistema de justicia, especialmente en casos de feminicidio y defensa del medio ambiente”, concluyó, invitando al público a participar del conversatorio posterior.

La proyección en Huancayo se realizará hoy, jueves 29, a las 7:00 p. m., en el Cine Club Incontrastable, con ingreso libre.