El congresista de la República Edgar Reymundo Mercado realizó una visita de fiscalización a la obra del Puente Arequipa, ubicada en el centro de la ciudad de Huancayo, como parte de la semana de representación de enero de 2026.

Durante la inspección, se verificó el inicio de los trabajos de movimiento de tierras y excavación de estribos, del proyecto, que demanda una inversión superior a los 26 millones de soles.

De acuerdo con el residente de obra, el puente tendrá una luz de 60 metros, una sección de 12.40 metros de ancho, doble vía, veredas y barreras de seguridad. La estructura contará con un sistema de pilotaje profundo para garantizar su estabilidad y durabilidad.

Actualmente, la obra presenta un avance físico de 0.8 % y se prevé alcanzar el 1 % al cierre de la semana. La culminación está programada para enero de 2027, aunque se evalúa adelantar los plazos de entrega.

El alcalde provincial de Huancayo destacó que no existen inconvenientes con los vecinos para la liberación de áreas y señaló que la infraestructura permitirá mejorar la transitabilidad y aliviar la congestión vehicular en el centro de la ciudad.