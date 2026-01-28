Un padre de familia fue violentamente agredido por un grupo de sujetos la noche del lunes, luego de intentar auxiliar a una joven que se encontraba en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia en el parque Santo Toribio de Huancayo.

Según el testimonio de la víctima, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p. m., cuando se dirigía junto a su esposa, su madre y sus tres hijos al mencionado parque. En el lugar, observaron a un grupo de entre ocho a más personas, entre ellas una joven que estaba siendo llevada hacia un pasaje cercano en condiciones que llamaron su atención.

Al intentar ayudarla, la esposa del agraviado se acercó para preguntarle si se encontraba bien o si necesitaba un taxi. Sin embargo, uno de los sujetos reaccionó de forma violenta, insultándola y empujándola. El padre de familia se interpuso para protegerla, pero fue atacado por más de cinco individuos, quienes lo golpearon con puñetes y patadas en la cabeza y las costillas.

Durante la agresión, dos de los implicados se llevaron a la joven, mientras los demás continuaron golpeando a la víctima. Minutos después, uno de los sujetos salió de un pasaje portando un arma blanca y amenazó a la familia, pese a que ya había presencia policial en la zona. El individuo soltó el cuchillo recién cuando los efectivos policiales desenfundaron su arma.

El agraviado fue trasladado al hospital debido a las lesiones sufridas. No obstante, denunció que, mientras permanecía hospitalizado, los presuntos agresores fueron liberados. Asimismo, cuestionó la actuación de la Policía Nacional, asegurando que no le tomaron su manifestación ni certificaron su estado de salud.

De acuerdo con su versión, tres varones fueron conducidos a la comisaría, dos por la golpiza y uno por el intento de ataque con arma blanca, mientras que el resto de los involucrados logró darse a la fuga.